شاهد صور افتتاح أولى المدارس المصرية الألمانية بحضور وزير التعليم

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، أولى المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مبادرة المدارس المصرية الألمانية والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا بالشراكة مع ألمانيا، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعليم عصري يجمع بين الهوية الوطنية والمعايير العالمية.

وقد تضمن البرنامج جولة الوزير والسفير الألماني داخل الفصول لمعاينة تجهيزات المدرسة.

جاء ذلك بحضور تيلوفون جليزا المستشار الثقافى بالسفارة الألمانية، ونيفين السيوفى رئيس قسم التعاون واللغة ونائب مدير معهد جوته، وممثلى السفارة الألمانية بمصر، وممثلي معهد جوته، وممثلى شركة "إميرالد" للتطوير التعليمى وإدارة المدارس.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة منى أيوب مستشار الوزير لمشروع مبادرة ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية، والأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بافتتاح أول مدرسة مصرية ألمانية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تأتي ثمرة للتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي خطوة رائدة نحو تعزيز الشراكة التعليمية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح بالإسهام الفعال لأبناء الوطن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم، وبالمنافسة إقليميا وعالميا.