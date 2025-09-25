أنجولا تعلن دعمها لترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الإيكاو الدولية

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع الدكتور Ricardo Viegas D'Abreu، وزير النقل بجمهورية أنجولا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان سُبل توسيع آفاق التعاون الإقليمي بين مصر وأنجولا في مختلف مجالات الطيران المدني، بما في ذلك تعزيز السلامة الجوية، الشحن الجوي، الصيانة، التدريب، وتطوير البنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى تطوير الأطر التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية ويدعم جهود التكامل الإقليمي.

كما استعرض الوزير الأنجولي مشروعات التطوير المطارات في بلده، كما قدم وزير الطيران المدني خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية خلال المرحلة المُقبله بالتعاون مع القطاع الخاص .

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني أن القيادة السياسية في مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأشقاء الأفارقة في كافه المجالات؛ ومن بينها مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة الدعم ونقل الخبرات المصرية الفنية إلى الأشقاء، بما يشمل مجالات التدريب، الصيانة، الشحن الجوي، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز التنسيق المشترك مع أنجولا وتوسيع الشراكات الإقليمية لرفع كفاءة منظومة الطيران المدني في أفريقيا بما يعزز مكانتها عالميًا.

ومن جانبه، أعرب وزير النقل الأنجولي عن تقديره للدور الريادي لمصر إقليميًا ودوليًا في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني، وأكد دعم أنجولا لترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الإيكاو، مشيرًا إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي والإقليمي لتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي. كما دعا الوزير الأنجولي الدكتور سامح الحفني لحضور معرض لواندا الدولي (FILDA) المقرر عقده في يوليو القادم، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والتجارة.