بمشاركة 17 عرضا مسرحيا.. القاهرة الدولي للمونودراما يعلن عن أسماء لجنة التحكيم

كشف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم وعدد العروض المشاركة فى الدورة الثامنة للمهرجان، التى تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة .

حيث ضمت لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية للمهرجان كلا من : الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي - مصر، المخرج إبراهيم القحومي - الإمارات، الكاتب فهد ردة الحارثي - السعودية، الفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا .

كما أعلن المؤتمر عن العروض المسرحية المشاركة فى المهرجان هذا العام، حيث يشارك فى هذه الدورة 17 عرضا فى جميع منصات الدورة، من 9 دول هم : مصر، ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، فلسطين، الأردن، العراق .

وقد عقد المؤتمر بحضور المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، النجم رياض الخولي، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وعدد من أعضاء اللجان الأخرى بالمهرجان، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، وقدمت المؤتمر الإعلامية شيماء منصور .

يشار إلى أن الهيئة العليا للمهرجان فى دورته الثامنة، ضمت كلا من : المخرج الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة صفية العمري، الفنان أحمد وفيق، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة لقاء الخميسي .