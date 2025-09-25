يكثر البحث عن دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب، خاصة مع دخول أول ليلة جمعة في شهر ربيع الآخر ، ومع دخول ليلة الجمعة اعلم أن فيها أوقاتا شريفة للإجابة منها ساعة الثلث الأخير من الليل، وساعة أخرى ثابتة عن النبي إلا أنه عليك الاجتهاد في طلبها حتى غروب شمس الغد.

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

اللهم اجعل هذه الليلة بداية فرج وتيسير، وسعادة لا تنقطع، وعوضًا جميلًا عن كل ما مضى، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه، واصرف عني الفقر والضيق، وافتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب، اللهم اكشف عني كل كرب، وفرّج همي، ويسّر أمري.

يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، واقض عنا شر ما قضيت، يا رب لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، وأسألك يا رب يا فارج الهم، ويا مجيب دعوة المضطرين، أن تجعلني في هذا اليوم المبارك من الشاكرين الذاكرين لك.

ومن الكلمات التي نستغلها في دعاء ليلة الجمعة مستجاب خاصة في الساعات الأخيرة سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله إلهنا وإله آباؤنا من قبلنا، بيدك الخير كله وبيدك المصير، سبحانك يا الله خضوعاً لعظمتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا، ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد.

دعاء ليلة الجمعة مكتوب

«ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» «ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» «ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» «واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا».

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» «فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين».

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء» ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا». «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا» «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الآخر للرزق

1- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

2- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

3- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

4- «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

5- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6- «يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

11- « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

12- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .