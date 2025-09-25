محافظ دمياط يشهد عروض فاعلية كاياك فى النيل ومسابقة الشطرنج

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم عروض فاعلية كاياك فى النيل والتى تنظمها مارين كاياك بمرسى جسر الحضارة بمدينة دمياط للنسخة الثانية من مهرجان دمياط ولمدة ثلاثة أيام.

حيث تواصل " محافظ دمياط " مع فريق الكاياك ، وأكد أن المحافظة حريصة على تشجيع هذا النشاط الرياضى المتميز بالمحافظة خصوصاً مع كونه يتوافق مع طبيعة المحافظة وشجع فريق مارين النيل ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركاتهم بالمسابقات المحلية والدولية والحصول على المزيد من الجوائز .

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " بالكوبرى التاريخى أيضًا فاعليات مسابقة الشطرنج التى تنظمها أكاديمية دمياط للشطرنج للفئات العمرية المختلفة، حيث شارك الاطفال بفاعليات مسابقة اليوم ، وحرص " محافظ دمياط " على تشجيعهم و أكد أن الشطرنج من أهم الأنشطة الرياضية الذهنية .

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تضمن المهرجان لأنشطة رياضية باعتبارها من أهم المقومات التى تساهم فى الترويج للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.