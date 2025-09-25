بفستان أنيق.. داليا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة داليا البحيري مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت البحيري الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أزرق فاتح بسيط التصميم، مع تسريحة شعر طبيعية ومكياج ناعم زاد من جمال ملامحها، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها ورقتها.



وكانت قد نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.





