داليا البحيري: الصحة نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها ولو للحظة

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعًا من متابعيها.

وظهرت داليا في الصور بإطلالة أنيقة وبسيطة، وعلقت علي الصور:"الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. الصحة نعمة كبيرة، ما بيحسش بيها إلا اللي بيفقدها ولو لوقت قصير. ربنا يديم عليكم الستر والصحة وراحة البال."

وكانت قد نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.



وأضافت أنها رغم كل هذه الظروف، ما زالت تحب فصل الصيف بجماله وذكرياته.

كما توجهت بالشكر لرجال المرور الذين ساعدوها أثناء الحادث، مؤكدة أن ما حدث كان لطفاً إلهياً وحفظاً من الله.

