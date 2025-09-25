طارق يحيى: موقف دونجا لم يحسم من اللحاق بمباراة القمة

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن هناك استياء داخل الزمالك من تلقى 25 دعوة فقط لحضور مباراة الأهلي المقبلة، وسوف يتم التعامل بالمثل في لقاء الدور الثنائي.

وقال يحيى: من الوارد دخول محمود جهاد وأحمد ربيع لقائمة الزمالك أمام الأهلي في ظل الغيابات بسبب الإصابات، وعودة الثنائي هامة للغاية خلال تلك المباراة.

وأضاف: موقف دونجا لم يحسم حتى الآن من اللحاق بلقاء الأهلي، ولذلك لابد من تجهيز كل اللاعبين المتاحين لهذه المباراة، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي او احتياطي.

وواصل: الزمالك سيخوض لقاء غزل المحلة القادمة على ملعب هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن الزمالك فرط في فرصة كبيرة في توسيع الفارق مع باقي المنافسين بعدما تعادل مع الجونة، خصوصا أن الأهلي سيدخل بقوة في المنافسة.