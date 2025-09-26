قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بسبب أسير.. نتنياهو يلتقي برئيسي صربيا وباراجواي

فرناس حفظي

 التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في نيويورك. 

وكشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال ، بأن  نتنياهو  أعرب عن امتنانه للرئيس فوتشيتش لدعمه القوي لجهود إسرائيل لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بمن فيهم ألون أوهيل، الذي يحمل الجنسية الصربية". 

كما أوضح بأن رئيس وزراء الاحتلال أطلع الرئيس الصربي على محادثته مع والدي ألون، عقب نشر حماس مقطع فيديو يُظهر ابنهما وهو في الأسر ، وفي وقت سابق، التقى نتنياهو أيضا برئيس باراغواي سانتياغو بينيا.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة  حماس ، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي آلون أوهل عبر حسابها على تطبيق تليجرام ، تحت عنوان “بسبب تعنت نتنياهو مازال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم”.

 وظهر الأسير الإسرائيلي آلون أوهل في مقطع الفيديو، وقال يا شعب إسرائيل هل مازال هنا أحد يصدق نتنياهو ، وطلب الأسير الإسرائيلي من عائلته الاستمرار في التظاهر لوقف الحرب واطلاق سراح الرهائن ، مشيرا إلى أن الصور التي يراها للاحتجاجات تمنحه الأمل و القوة .

وتابع، لكنكم تعلمون أن مصيرنا تحدد وهذه هي أيامنا الأخيرة، وأشار أن الأسرى الإسرائيليين تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة، سيقتلوننا .. سيقتلوننا ولن يعود أحد على قيد الحياة.

أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركفاه إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط مسجد البراء جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة فوكس نيوز ، أن حركة حماس وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلب فيه ضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، مقابل الإفراج الفوري عن نصف الرهائن. 

وأفادت "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة ترامب و"مصدر آخر مشارك بشكل مباشر في المحادثات"، أنه من المتوقع تسليم الرسالة إلى ترامب هذا الأسبوع،

 ويأمل المسؤولون أن يُسهم وقف إطلاق النار في استئناف المفاوضات التي عُلقت بعد محاولة اغتيال مسؤولين في حماس في قطر.


 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش نيويورك إسرائيل

