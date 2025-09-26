قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق مسابقة الطهي برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مسابقة الطهى التى تحتضنها منطقة اللسان بمدينة رأس البر ولأول مرة بتنظيم  الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومشاركة عضو هيئة تنشيط السياحة محمد أبو يوسف ، حيث ترأس لجنة التحكيم بالمسابقة ، الشيف الشربينى و مشاركة الدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط والدكتورة يسر عز الرجال عميد كلية الآثار جامعة دمياط.

وشارك بالمسابقة سيدات من محافظة دمياط قدمن أكلات تشتهر بها محافظة دمياط ، وقام المحافظ والشيف الشربينى بتسليم الجوائز على الفائزات ،كما تواكب مع ذلك إطلاق فاعلية المطبخ الدمياطي فى رغيف،  تضمنت تسليط الضوء على اهم الأكلات الدمياطية.

وضمن هذه الأجواء التى لاقت إقبال كبير من الجماهير ، قدمت فرق الزفة الدمياطية عروضاً مختلفة ، وذلك تأكيدًا على الهوية الدمياطية

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و المهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط و اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة. 

