قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة بولندا في مينسك تدعو مواطنيها إلى مغادة بيلاروسيا فورا

بولندا
بولندا
فرناس حفظي

دعت سفارة بولندا في مينسك مواطنيها إلى مغادة بيلاروسيا فورا .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتابع ما تفعله روسيا والطريقة التي تتصرف بها بشأن أوكرانيا .

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة رئاسية لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن العاصمة، مؤكدا أن هذه العقوبة ستُطبق على من يرتكب جرائم قتل، خصوصًا ضد رجال الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.


وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا قتلتَ شخصا، أو قتلتَ ضابط شرطة، فالعقوبة هي الإعدام. ونأمل ألا يضطر أحد إلى ارتكاب ذلك".


المذكرة، وفق ما أوضح ويل شارف، السكرتير العام لموظفي البيت الأبيض، تُلزم المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ونظيرتها في مقاطعة كولومبيا جانين بيرو، بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام "بشكل كامل حيث تسمح الوقائع والأدلة".

 
وخلال التوقيع، أعلنت بوندي أن وزارة العدل لن تقتصر على واشنطن العاصمة، بل ستسعى إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في عموم الولايات المتحدة. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة السجناء الذين نُقلوا سابقًا من زنزانة الإعدام، بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، إلى منشآت "سوبرماكس" شديدة الحراسة، حيث سيُعاملون كما لو كانوا في انتظار تنفيذ العقوبة مدى الحياة.


تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لترامب الشهر الماضي، قال فيها إنه يعتبر الإعدام "إجراء وقائيا قويا"، داعيا الولايات إلى اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن تطبيقه.


لكن مراقبين يرون أن المذكرة ستواجه عقبات قانونية كبيرة، إذ أن قوانين مقاطعة كولومبيا لا تسمح بعقوبة الإعدام. ومع ذلك، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، الذي يتمتع بصلاحيات خاصة تتيح له رفع قضايا جنائية أمام المحاكم المحلية والفيدرالية، قد يتمكن من توجيه اتهامات فيدرالية تتيح طلب هذه  العقوبة في حالات محددة.


 

سفارة بولندا مينسك بيلاروسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد