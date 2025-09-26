حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة

كشفت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي عن تعرضها هي ونجلها لحادث حريق مفاجئ داخل مطبخ منزلها، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتهما من كارثة محققة.

وقالت "الببلاوي"، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها فوجئت باندلاع ماس كهربائي واشتعال النيران داخل مطبخ المنزل، مما تسبب في حالة اختناق بسبب كثافة الدخان وتهديد مباشر لمحبس الغاز.

وأضافت:"ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة.. النار كانت في كل مكان، ومكناش عارفين نقرب من البوتاجاز علشان كان فيه ماس، والدخان مالي البيت ومش قادرة أتنفس".

أشادت الإعلامية بتصرف نجلها الذي تحلى بالهدوء وسط الموقف الصعب، وقالت:"كنت خايفة يدخل وسط النار، لكن هو ربنا يحميه، لولا فكر واستعمل طفاية الحريق كانت هتبقى كارثة حقيقية".

واختمت رسالتها بالتنبيه على ضرورة اقتناء طفايات حريق في المنازل، مؤكدة أنها كانت العنصر الفارق في منع الكارثة:"طفاية الحريق مهمة جدًا يا جماعة.. ربنا يستر على الجميع".