إخماد حريق شقة بالطابق الثانى في بنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة منشأة النور آخر شارع الثلاجة بدائرة قسم بنها، دون خسائر بشرية او ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب الحريق، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي العقار.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بمحتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق لمعرفة سبب الحريق.