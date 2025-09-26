قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
ديني

مدد ياستنا .. إقبال كبير على مقام السيدة زينب بعد صلاة الجمعة|فيديو

مسجد السيدة زينب
محمد شحتة

توافد محبي آل البيت بعد صلاة على الجمعة اليوم، على مقام السيدة زينب في مسجد السيدة زينب بالقاهرة، مرددين الصلاة على النبي.

وقال الشيخ أحمد عصام إمام مسجد السيدة زينب، إن عددًا كبيرًا من الناس تقربوا إلى الله وتوسلوا له من خلال مكانة وقرب السيدة زينب واستجاب الله لهم.

وأضاف بأن السيدة زينب هي الحفيدة المباشرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا فالكل يريد أن ينال الشرف بأن السيدة زينب موجودة عنده ومدفونة عنده.

وتابع أن هناك أمر آخر بأن اسم زينب متكرر في أهل بيت رسول الله ، ولهذا حصل الخلط عند بعض المؤرخين.

وأكمل بأن الأمر الثالث بأن عددًا كبيرًا من الجنسيات يأتون إلى مصر ، ولهذا المكان والمعنى أنهم لم يأتوا من فراغ ولكن بعد أن سمعوا وتأكدوا من علمائهم بأن السيدة زينب مدفونة في هذا المكان، وأيضًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الناس جاءوا إلى هنا وتقربوا إلى الله بقدر ومكانة وجاه السيدة زينب واستجاب الله لهم ، وهناك الكثير من القصص في هذا الأمر.

وعلى جانب آخر أوضح الشيخ أحمد عصام أن مقام السيدة زينب قد حدث له تطوير شامل في عهد الرئيس السيسي ، وتطوير السقف والحوائط والأرضيات وقبة المسجد وهي قبة المقام وبه مئذنة واحدة.

مسجد السيدة زينب مقام السيدة زينب صلاة الجمعة خطبة الجمعة الصوفية

