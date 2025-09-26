ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة القليوبية في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة بنها، أمسية أدبية للاحتفاء بالتجربة الإبداعية للشاعر والروائي والمترجم أشرف أبو اليزيد. وشارك في الأمسية كل من: الشاعر طارق عمران، الشاعر محمد علي عزب، الناقد د. أحمد كرماني، الروائي أحمد عامر، الروائي والناقد محمد أبو الدهب، والروائي فؤاد مرسي، وأدار الحوار الكاتب محمد عكاشة رئيس نادي الأدب بالقصر.

تخلل الأمسية عرض مختارات شعرية ومقتطفات من إصدارات الشاعر التي ترجمت إلى أكثر من عشر لغات. وأكد المشاركون أن "أبو اليزيد" يعد أحد أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة؛ إذ ولد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية عام 1963، ودرس الأدب الإنجليزي، وعمل في مجال الترجمة والصحافة والإشراف على مجلات عربية ووكالات أنباء، إلى جانب كتاباته في أدب الرحلة بعد أن جاب العديد من الدول. كما حصل على عدد من الجوائز المرموقة منها جائزة Manhae الكورية التي تحمل اسم المناضل هان مانهي رمز الحرية والسلام، وجائزة الصحافة العربية.

وخلال مداخلته، أوضح الشاعر طارق عمران أن كتابات أبو اليزيد تمثل رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني، مستلهمة قضايا كبرى مثل الانتفاضة الفلسطينية. وأكد أن ديوانه الأول وشوشة البحر جمع قصائد مدهشة بالصور والرؤى الفلسفية، مشيرا إلى أن تجربته الأدبية تميزت بجمع الشعر والرواية والترجمة والنقد الفني، لتقديم نصوص غنية ومتعددة الأبعاد تستدعي التراث والتاريخ وتربطهما بالحاضر والمستقبل في رؤية مقاومة للقهر وداعية للحرية والتغيير.

أما الشاعر والناقد محمد علي عزب فتناول تجربة أبو اليزيد الشعرية، مشيرا إلى أنه مترجم مولع بالأساطير، وأن قصائده ارتبطت بالسرديات الكبرى كحكايات الفارس العربي وخيباته. وأضاف أنه تميز بالتعبير عن المألوف بطرق غير مألوفة وبالمفارقة الموقفية، معتمدا على شعرية الذات وتفكيك السرديات وترميز الكائنات. كما لفت إلى حضور سمة الترحال والسفر بقوة في أعماله وربطها بين البدايات والنهايات، إلى جانب ولعه بالجغرافيا والزمان والمكان، مبينا أن نصوصه تجمع بين الذاتي والكوني وتعيد صياغة الأساطير لتحل محل الواقع المعيش.

وأشار الروائي والناقد محمد أبو الدهب، إلى اهتمام أبو اليزيد بالقضايا الكبرى في قصائده مؤكدا أنه شاعر مهموم بالهم القومي، وأن نصوصه تعكس حنينا إلى زمن ووجوه غابت فتحولت إلى خوف وجودي من الموت والنهاية. وأضاف أن تشكيل صوره الشعرية جاء بانوراميا ومحملا بالشعر، مع حرية في البنية وتحولات أسلوبية جعلت نصوصه مفتوحة ومتحررة.

من جهته، أكد الكاتب والروائي أحمد عامر أن الفلسفة تمثل الخلفية الأساسية لشعر أبو اليزيد، حيث تتجلى فكرة التضارب والمشاعر المتشعبة التي تتدفق لتنتج قصائد غنية بالحيوية واللغة المتوهجة. واعتبر أن مشروعه الشعري متكامل يقدم رؤية جمالية تخص العالم كله، وهو ما تحقق من خلال تجاربه المتعددة في السفر والترحال، مشددا على أن شعره يقدم خطابا إنسانيا ذا طابع كوني.

كما أضاف الروائي فؤاد مرسي، أن تجربة أبو اليزيد لم تنفصل يوما عن الواقع، بل استفادت من رحلاته وثقافته الواسعة لبناء نصوص متفردة، رغم أنها لم تنل حظها الكافي من الدراسات النقدية داخل مصر، في الوقت الذي لاقت فيه احتفاء واسعا في بلدان عديدة حول العالم.

وفي ختام الأمسية، أجمع الحضور على أن أشرف أبو اليزيد يمثل تجربة أدبية ثرية تستحق المزيد من البحث والدراسة النقدية، وأن أعماله ستظل نموذجا بارزا للأجيال القادمة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة الثقافية والفنية لطلاب المدارس، شهد فرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد عددا من الفعاليات، حيث عقد بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن برنامج مصر تتحدث عن نفسها، وعقدت المحاضرة بمدرسة الشهيد هشام بيومي. وتحدث خلالها الشيخ وليد فوزي عبد العزيز من وزارة الأوقاف، عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، مؤكدا أهمية الالتزام بالطرق القانونية الآمنة. كما نظم البيت ورشة رسم للفنانة ناهد أحمد بمشاركة طلاب مدرسة أسامة نصار بقها.

كذلك أقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لتشكيل العجائن نفذتها الفنانة شيرين شحات، لتدريب الأطفال على تشكيل العجين بطرق إبداعية تعزز المهارات الحركية الدقيقة لديهم، وتزيد من قدرتهم على التركيز والابتكار، إلى جانب مساعدتهم على التعرف إلى الألوان والأشكال بشكل عملي ممتع. كما أقيمت ورشة فن أركت للفنان حامد شاكر.