البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة البيطريين تكرم أعضاءها أبطال نصر أكتوبر 73

الديب أبوعلي

تنظم النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور  مجدي حسن، حفلا لتكريم أبطال أكتوبر من الأطباء البيطريين، تقديراً وعرفاناً لجهودهم وتضحياتهم الوطنية التي نقشوا بها أروع صفحات العزة والكرامة.

ويقام الحفل يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، بدار الحرس الجمهوري، في تمام الساعة الخامسة مساء.

تأتي تلك المبادرة في إطار حرص النقابة العامة على تكريم أطبائها الذين دافعوا عن تراب الوطن، إيماناً منها بدورهم الجليل.

وسيشهد الحفل العديد من الفقرات المميزة إحياء لذكرى نصر أكتوبر المجيد، واحتفالا وتكريما للأبطال من الأطباء البيطريين.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الأطباء البيطريين نصر أكتوبر المجيد أكتوبر 73 نصر أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

إيرادات السينما أمس.. ضي في المركز الثالث وماما وبابا يلاحقه

صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخريج دفعتين من بيت جميل للفنون التراثية

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

احذروا ركن السيارات خارج المنازل.. فورد تحذر عملائها بعد حرائق مركباتها

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

