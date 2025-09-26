نقابة البيطريين تكرم أعضاءها أبطال نصر أكتوبر 73

تنظم النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، حفلا لتكريم أبطال أكتوبر من الأطباء البيطريين، تقديراً وعرفاناً لجهودهم وتضحياتهم الوطنية التي نقشوا بها أروع صفحات العزة والكرامة.

ويقام الحفل يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، بدار الحرس الجمهوري، في تمام الساعة الخامسة مساء.

تأتي تلك المبادرة في إطار حرص النقابة العامة على تكريم أطبائها الذين دافعوا عن تراب الوطن، إيماناً منها بدورهم الجليل.

وسيشهد الحفل العديد من الفقرات المميزة إحياء لذكرى نصر أكتوبر المجيد، واحتفالا وتكريما للأبطال من الأطباء البيطريين.