مخرجة مصرية تهاجم مهرجان عنابة .. والأخير يصدر بيانا توضيحيا | تفاصيل

أعربت المخرجة مروة الشرقاوي عن استيائها من تجربتها مع مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته الخامسة (2025)، ووصفت ما حدث معها بأنه "تجربة كابوسية على المستويات المهنية والإنسانية والتنظيمية"، وذلك في بيان نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرقاوي في منشورها على موقع فيس بوك، أنها تأخرت في الحديث عن التجربة احترامًا للشعب الجزائري الذي وصفته بـ"النبيل"، ولتاريخ السينما الجزائرية العريق، مشيرة إلى أن حبها للجزائر ودفء أهلها وشوارعها الجميلة لا يمكن أن يتأثر بما حدث.

وتبدأ القصة، بحسب الشرقاوي، عندما تواصل معها مهرجان عنابة قبل شهرين بقبول فيلمها ضمن البرنامج الرسمي، وتمت متابعة الإجراءات، وأُرسلت لها تذكرة السفر قبل الموعد بـ3 أيام، لكن دون تفاصيل واضحة، وهو ما أثار شكوكها.

وتقول المخرجة إنها حاولت التواصل مع إدارة المهرجان مرارًا لتوضيح وضع التذكرة، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وبعد التواصل مع أصدقاء لها في الجزائر، أُبلغت بأن رحلتها قائمة في موعدها، لكنها فوجئت بأن تذكرتها "مفتوحة" – أي لا تضمن صعودها للطائرة إلا في حال وجود مقعد شاغر، وهو ما وصفته بـ"إجراء غير مهني ومهين".

وتابعت: "وقفت في المطار 4 ساعات، وتم صعودي للطائرة قبل إقلاعها بخمس دقائق، دون توفير تذكرة داخلية من مطار الجزائر إلى عنابة".

وعند وصولها إلى الجزائر، تؤكد الشرقاوي أنها لم تتلق أي تواصل من إدارة المهرجان، واضطرت إلى طلب المساعدة من أصدقاء جزائريين ساعدوها على التنقل والإقامة.

وتشير إلى أنها توجّهت إلى الفندق المذكور في البريد الإلكتروني الرسمي، لتفاجأ بأنه لا توجد حجوزات باسمها، وأن إدارة الفندق أبلغتها بعدم وجود تنسيق مع إدارة المهرجان بخصوصها.

وبحسب روايتها، فإن مدير المهرجان تواصل معها في البداية، وقدم وعودًا بحل الأزمة، لكنه اختفى بعد ذلك دون متابعة، ما اضطرها للانتقال إلى فندق آخر بمساعدة أصدقائها.

وأعربت الشرقاوي عن صدمتها من ما اعتبرته "انعدامًا في الحد الأدنى من المسؤولية والتقدير للضيوف من صنّاع الأفلام المستقلين"، وتساءلت في منشورها:

"ماذا لو لم أكن أملك المال؟ أو لم يكن لدي أصدقاء في الجزائر؟ هل كنت سأنام في الشارع؟ هل يُعقل أن يُترك صانع أفلام جاء من بلد إلى بلد آخر دون تواصل أو تنسيق أو حتى اعتذار؟".



أعلنت إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 2025 عن سحب فيلم المخرجة المصرية مروة الشرقاوي من البرنامج الرسمي للدورة الخامسة، وذلك على خلفية ما وصفته الإدارة بـ"ادعاءات باطلة" نشرتها المخرجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرتها تمسّ بصورة الجزائر والمهرجان.



وجاء في البيان الرسمي الصادر عن إدارة المهرجان للرد على المخرجة مروة الشرقاوي:

"يعرب مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي عن أسفه لما نشرته المخرجة المصرية مروة الشرقاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة تمس صورة الجزائر والمهرجان".



وأوضحت إدارة المهرجان أن الدعوة الرسمية الموجهة للمخرجة الشرقاوي، والمثبتة عبر مراسلات إلكترونية، كانت واضحة من حيث مدة الاستضافة الرسمية التي تمتد من 27 إلى 30 سبتمبر 2025، وأن عرض فيلمها كان مبرمجًا يوم 28 سبتمبر.



وأكدت إدارة المهرجان أن المخرجة لم تبلغ إدارة المهرجان فور وصولها إلى الجزائر، كما هو متعارف عليه في الأعراف التنظيمية، بل قامت بخرق الاتفاق والترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أن المهرجان لطالما حافظ على احترامه العميق لصناع السينما الشباب والمستقلين، ولكنه يرفض بشكل قاطع أية محاولات لتشويه صورة الجزائر أو الطعن في نزاهة المهرجان، مشيرًا إلى أن المخرجة نفسها سبق وأن عبّرت في مراسلات سابقة عن حبها للجزائر وشعبها.



وبناءً على ما سبق، أعلنت إدارة مهرجان عنابة سحب فيلم المخرجة مروة الشرقاوي بشكل نهائي وكامل من برنامج الدورة الخامسة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي محاولة للإساءة المتعمدة أو المساس بسمعة المهرجان.

