فيلم رومانسي| خلافات قانونية توقف مسرحية أيتن عامر في دبي.. تفاصيل

بعد مدة من التحضيرات، تم إيقاف العرض المسرحي "فيلم رومانسي" وكان من المقرر انطلاقه يقبل أيام، من بطولة أيتن عامر في دبي، ما أثار حالة من الجدل في الوسط الفني.

وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لموقع "صدى البلد"، فإن سبب الإيقاف يعود إلى خلاف قانوني بين أطراف الإنتاج، بعد أن ظهر شخص يدعى (إ.ح) روج بأنه المنتج الحقيقي للعمل المسرحي، ودخل في نزاع مع شركائه، انتهى برفع قضايا قانونية ضده وضد الشركة المنتجة.

وبناء على هذا التطور، قررت الجهات المنظمة تأجيل العروض لحين الانتهاء من التحقيقات القانونية الجارية، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لاحقًا، فور اتضاح الصورة القانونية بشكل كامل.


مسرحية "فيلم رومانسي"، وهي عمل كوميدي غنائي استعراضي، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وتُقدم تحت رعاية ورشة "تياترو شو"، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما، من بينهم حاتم صلاح، جيهان خليل، محمد جمعة، نانسي صلاح، هبة عبد العزيز، وشريف حسانين.
 

تدور أحداث "فيلم رومانسي" في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول فتاة نشأت وسط أفكار سلبية وتشاؤمية تجاه الحب، وتؤمن بعدم وجود ما يُسمى "الحب الحقيقي". ولكن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد تعرضها لحادث غريب، يفتح أمامها أبوابًا جديدة ويغير مسار حياتها.

