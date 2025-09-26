عادل ناصر: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارج

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنها ردت بشكل واضح على أي تشكيك في موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح ناصر، في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت حاسمة في مواجهة أي محاولات أو مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت استمرار النهج المصري الثابت القائم على دعم السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن خطاب الرئيس حمل رسائل طمأنة بقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات بكل قوة وحكمة، بما يعكس مكانتها الإقليمية والدولية ودورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

واختتم النائب عادل ناصر تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان المصري يقف خلف القيادة السياسية في كل الجهود المبذولة لحماية الأمن القومي المصري والعربي، ودعم القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.