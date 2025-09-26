كريم رمزي يعود لشبكة قنوات On Sport خلال أيام

يعود الإعلامي كريم رمزي لتقديم برنامجه التلفزيوني في ثوبه الجديد خلال أيام على شبكة قنواتon sports، بعد رحيله عن القناة الأولى.

ومن المقرر أن يعلن الإعلامي كريم رمزي خلال أيام عن تفاصيل برنامجه الجديد على شبكة قنوات on sport، وموعد الظهور الرسمي.

يذكر أن الإعلامي كريم رمزي، قدم العديد من البرامج التلفزيونية، أخرها كان برنامج رقم 10 على شبكة القناة الأولى والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى مصر والوطن العربي

وقدم كريم رمزي عدة برامج على شبكة قناة أون سبورتس بمسماها القديم على رأسها “صباح أون”، والعين الثالثة، كما انه يقدم برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم