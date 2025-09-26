سعيد بعودة الشغف.. جوارديولا يعلق على أداء نجم مانشستر سيتي

يستعيد فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، حماسه للعب بعد نهاية صعبة للموسم الماضي، ويشير المدرب بيب جوارديولا إلى حرص لاعب خط الوسط على مواصلة اللعب حتى في ظل الإرهاق، كدليل على عودته إلى قمة مستواه.

وواجه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا صعوبة في تكرار مستواه الرائع في موسم 2023-2024، حين سجل 27 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم، وفشل في التسجيل بين يناير ومايو من الموسم الماضي.

لكن مع تسجيله هدفين وتمريرتين حاسمتين في خمس مباريات هذا الموسم، يبدو أن فودين قد استعاد تألقه، خاصة بعد تسجيله هدفًا وتمريرة حاسمة في الفوز 2-0 على هدرسفيلد تاون في الدور الثالث من كأس الرابطة منتصف الأسبوع.

وقال جوارديولا للصحفيين يوم الجمعة، في إشارة إلى تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز: "تحمل فيل المسؤولية عندما كان في السابعة عشرة من عمره وبدأ التدريب معنا، وأكبر مثال على ذلك كان مباراة أرسنال عندما كان الجميع منهكين ومتعبين لأننا كنا نركض كثيرًا ونتوقف في الحافلة وما إلى ذلك".

وأضاف: "في تلك اللحظة، قال فيل: أريد اللعب مرة أخرى، هذا ما حدث عندما وصل إلى سن السابعة عشرة وأراد اللعب كل يوم لأنه كان سعيدًا، هذه هي علامة استعداده".

وتابع: "جميعنا نعرف ما يمكن أن يفعله فيل، فقط دعه يلعب ويستمتع بكرة القدم، حالته البدنية ممتازة، وهو مستعد ذهنيًا، ويمكنه اللعب كل ثلاثة أيام بكثافة عالية، لقد بدا رائعًا جدًا ضد هدرسفيلد".

واستضاف مانشستر سيتي بيرنلي الصاعد حديثًا يوم السبت، وأكد جوارديولا أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل في جميع مباريات الموسم باستثناء مباراة واحدة، جاهز للعب بعد أن أبعدته إصابة في الظهر عن مباراة هدرسفيلد.

ومع ذلك، يغيب كل من ريان آيت نوري، وريان شرقي، وعمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف، وقد يكون ماتيو كوفاسيتش جاهزًا بعد تعافيه من جراحة في وتر أخيل.