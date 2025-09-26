مهاجم هولندي شهير يعلن اعتزاله بعد عامين من إصابته بأزمة قلبية

أعلن باس دوست، مهاجم هولندا السابق - البالغ من العمر 36 عامًا – انتهاء مسيرته الكروية بعد قرابة عامين من إصابته بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال مباراة بالدوري الهولندي الممتاز، حسبما أكد لصحيفة "ألجمين داجبلاد" في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة.

وكان دوست، مهاجم فولفسبورج وسبورتنج لشبونة وآينتراخت فرانكفورت السابق، يلعب مع فريق نيميخين عندما انهار على أرض الملعب أمام ألكمار في أكتوبر 2023، نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، وأُلغيت المباراة لاحقًا.

وقال الهولندي إنه كان يطمح للعودة إلى اللعب قبل أن يكتشف الأطباء المزيد من المضاعفات الصحية هذا العام.

ونُقل عن دوست قوله: "سُمح لي بالركض على جهاز المشي، وكان ذلك رائعًا للغاية، حتى تلقيت مكالمة من طبيب القلب في يونيو، لقد اكتشفوا "شيئًا ما" خلال جلسة تدريبية، تلك اللحظة غيرت كل شيء".

واختتم: "فكرتُ، لا أريد هذا، لا أحد يريد المخاطرة بحياته، فكرتُ في الأمر لمدة أسبوعين، ثم اتخذتُ القرار".