قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الطائرة الباراليمبي يعقد مؤتمرا عاما لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد

الطائرة البارالمبي
الطائرة البارالمبي
محمد سمير

عقد الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة عماد رمضان ، مؤتمرا عاما مع أسرة اللعبة من ممثلي الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس إدارة الاتحاد ، والمنتخب القومي وجهازه الفني ، وممثلين عن الحكام ، وذلك لعرض ماتم إنجازه خلال الثمانية أشهر الماضية عمر مجلس الإدارة الحالية، وكذا لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد، والتي تتضمن العديد من البنود الجديدة التي تصب في مصلحة اللعبة وكل أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وأندية.

 وحضر الاجتماع ممثلو 22 هيئة ، على رأسهم  عادل عفيفي، سمير موسى ، محمد السيد ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم  غريب ادريس امين صندوق الاتحاد،  عصام شحاتة وصالح الجزار.
كما حضر المؤتمر الكابتن عماد فاروق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة.

وافتتح كابتن عماد رمضان المؤتمر بالترحيب بجميع الحضور مؤكدا  أن هذا المؤتمر تنفيذا لتعهد مجلس إدارة الاتحاد مع جمعيته العمومية بالتشاور في كل ما يخص اللعبة.
وتوجه عماد رمضان بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للرياضة ككل والرياضة البارالمبية ، والكرة الطائرة الباراليمبية بوجه خاص.
وأثنى رئيس اتحاد الكرة الطائرة الباراليمبي على دور زملائه أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد ، وتوجه رمضان بالشكر لمجلس الإدارة السابقة على ما بذلوه.

وأكد رمضان أنه للمرة الأولى هذا الموسم يكون هناك مكافآت مالية لبطل دوري الرجال وبطل دوري السيدات .
وشدد رمضان على أن هناك خطة طموحة لتكوين منتخب السيدات ، ليكون التأهل لباراليمبياد لوس انجلوس 2028 بمنتخبي الرجال والسيدات.

وتابع: تم تحسين أوضاع اللاعبين وموظفي الاتحاد ، وتواجد بلجان تنظيم البطولات أشخاص من ذوي الإعاقة ، وسيتم في البطولات القادمة الاستعانة باللاعبين القدامى في التنظيم.

وتم خلال المؤتمر مناقشة شروط القيد للموسم الجديد، والتي تضمنت ولأول مرة بنود لتنظيم العلاقة بين الاندية واللاعبين تضمن حقوق الطرفين ، كما تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء هم عادل عفيفي نادي الحرية ببورسعيد ، نصر حنفي نادي الايمان بالقاهرة، حسين كامل مركز شباب صقر قريش ، محمد حسين نادي بترول أسيوط ، أحمد مسعود نادي الهدف بطنطا  لتشكيل اللجان التي يحتاجها الاتحاد لاستكمال لجانه في الفترة القادمة  على ألا يزيد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، وعلى أن تنجز اللجنة الخماسية أعمالها خلال اسبوعين من اليوم.

واختتم المؤتمر بإعلان تكاتف الجميع خلف منتخبنا الوطني الذي يخوض منافسات بطولة العالم بأمريكا أكتوبر المقبل ، حتى يحرز اللقب .

الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة عماد رمضان الجمعية العمومية للاتحاد المنتخب القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

برامج زراعة عين شمس تحصل علي الإعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

جانب من الفاعليات

وصول وفد مصر المشارك في منتدى الشباب العربي للعمل المناخي 2025 إلى صلالة

جامعة القاهرة

نظر 480 دعوى بمجالس تأديب جامعة القاهرة

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد