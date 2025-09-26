قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذة علوم سياسية: إسرائيل في عزلة..والمجتمع الدولي لن يسمح بمزيد من الإبادة في غزة

منار عبد العظيم

قالت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية باتت تشهد تحولاً غير مسبوق في المواقف الدولية، لا سيما بعد التغير الملحوظ في خطاب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، وتصاعد الدعم الأوروبي والعالمي للحق الفلسطيني.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت وهدان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن موقفًا متشددًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بخطط ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، رغم محاولاته في الوقت نفسه التلويح بقرب التوصل إلى اتفاق سلام.

ازدواجية الموقف الأمريكي وتناقضاته

أكدت أستاذة العلوم السياسية أن الولايات المتحدة لا تزال تمارس سياسة الكيل بمكيالين، وتستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن بشكل متكرر لمنع تمرير أي قرارات دولية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يعكس تناقضًا واضحًا بين التصريحات الأمريكية وبين تحركاتها الفعلية."

هناك فجوة كبيرة بين ما يعلنه ترامب من رغبة في السلام، وبين ما تقوم به الإدارة الأمريكية من عرقلة لأي خطوات دولية جادة"، قالت وهدان.

الدعم الأوروبي المتصاعد.. والاعترافات بالدولة الفلسطينية

وأشارت وهدان إلى أن الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بدأ في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي أعقبتها موجة من الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وأضافت أن هذا الدعم ساهم في عزل إسرائيل دوليًا، وتراجع مكانتها على الساحة الدولية، بعد أن كانت تحظى بدعم واسع من القوى الكبرى.

نتنياهو يواجه قيودًا غير مسبوقة وتحقيقات دولية

كشفت وهدان أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبح في موقف سياسي ودبلوماسي صعب، حيث مُنع من عبور الأجواء الفرنسية والإسبانية خشية توقيفه على خلفية قرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم الحرب."هذه الإجراءات تؤكد أن هناك تحولًا حقيقيًا في النظرة العالمية للانتهاكات الإسرائيلية".

أستاذة العلوم السياسية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل

