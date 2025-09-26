وفد هيئة تنشيط السياحة بالجيزة فى ضيافة مهرجان دمياط

استقبلت الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه بمحافظة دمياط وفدًا من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الجيزة للمشاركة في فعاليات المهرجان على مدار 3 أيام.

تضمنت فعاليات اليوم الاول زيارة مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، باعتباره أحد أقدم المعالم الإسلامية الأثرية عقب ذلك، تفقد الوفد معرض "أيادي مصر دمياط المقام فى الكوبري الحضاري، وبمشاركة خاصة من محافظة قنا كضيف شرف للمهرجان هذا العام، حيث عرض أبناؤها منتجاتهم الحرفية والتراثية المميزةو زيارة معرض الصور الفوتوغرافية.

واختتم فعاليات بالتوجه إلى مدينة رأس البر لحضور فعاليات مهرجان الأكلات الدمياطية.