وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ـل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد

كرة اليد
كرة اليد
رباب الهواري

تستأنف اليوم السبت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد، في النسخة الثامنة عشرة والتي تقام بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويشهد اليوم الثاني ثلاث مباريات كالتالي:

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في الساعة 3:30 عصرًا.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي في الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي في الساعة 8:00 مساءً.


وشهد اليوم الأول إقامة 3 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

فوز الشارقة الإماراتي على كاليفورنيا إيجلز، بنتيجة 35/30.

فوز الزمالك على تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 26/24.

فوز الأهلي على سيدني الأسترالي، بنتيجة 41/14.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205 
المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة -  توباتي البرازيلي.

المباريات المتبقية من الدور الأول

الأحد 28 سبتمبر 2025
الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 عصرًا

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.

بطولة العالم لكرة اليد كرة اليد اخبار اليد مونديال اليد

