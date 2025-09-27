ناقد رياضي يدافع عن إيناس مظهر : هو عشان مصرية لازم تختار صلاح

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على أنباء اختيار ايناس مظهر لـ عثمان ديمبيلي كأفضل لاعب في مسابقة الكرة الذهبية وعدم اختيارها لـ محمد صلاح .

وكتب خالد طلعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الناس اللي بتتكلم عن اختيار الزميله ايناس مظهر لعثمان ديمبيلي كأفضل لاعب وعدم اختيارها لمحمد صلاح سواء ده حصل فعلا او محصلش".

وأضاف :"هو عشان هي مصرية يبقى لازم تختار صلاح ؟؟!! .. مش فيه رؤية فنية وفيه ضمير وفيه حكم عادل وفيه فوز ببطولة دوري الابطال لازم تتاخد في الاعتبار؟".

وختم :"ولا هي عشان مصرية لازم تختار صلاح حتى لو هو ميستحقش الجايزه؟؟!!".

كشف عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، عن لفتة إنسانية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تُوِّج الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".



وحصل ديمبلي على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته خلال الحفل الذي أُقيم في باريس يوم الإثنين الماضي، لينضم لقائمة أبرز المتوجين بالجائزة، والتي يتصدرها ميسي بـ8 مرات، يليه كريستيانو رونالدو بـ5 مرات.