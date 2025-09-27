العثور على جثة شخص مقت.ولا بالخانكة في القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة بقرية عرب العليقات بدائرة مركز شرطة الخانكة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بالعثور على جثة المزارع داخل بركة مياه بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، فيما تكثف فرق المباحث جهودها لفحص ملابسات الواقعة وكشف هوية الجناة والمتورطين في الجريمة.