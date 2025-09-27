قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحلي

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعاون مصر مع شركات عالمية في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات أصبح أمرا ضروريا لتعزيز المنتج المحلي وخفض الإستيراد من الخارج.

وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن مصر لديها أيدى العاملة قادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة لتصنيع الإلكترونيات.

 كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقد فى ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، عددًا من الاجتماعات فى ولاية كاليفورنيا مع مسؤولى شركات عالمية، تم خلالها بحث فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذا السياق؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع وى شياو مدير قطاع اعتماد الذكاء الاصطناعى فى الأسواق الناشئة بشركة Nvidia. واستعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية والمبادرات التى تقدمها الشركة لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، إلى جانب مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه التقنيات فى تسريع عمليات التحول الرقمى.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع سانجاى جاجيندرا الرئيس والمدير التنفيذى للعمليات بشركة AsteraLabs المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر المصرية.

والتقى الدكتور عمرو طلعت بستيفن أوزيجبو رئيس الشراكات الحكومية والنظم الإيكولوجية بشركة ARM وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات. تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، قام الوفد المصرى بزيارة شركة Flextronics، إحدى كبرى الشركات العالمية فى صناعة الإلكترونيات، حيث التقى كلًا من كاميرون كار الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات الشركة، والمهندس أحمد سامى طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، وتم خلال الزيارة استعراض تطور صناعة الإلكترونيات فى مصر، وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات. كما شملت الزيارة جولة داخل مصانع الشركة.

جدير بالذكر أن زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة استغرقت أربعة أيام، وشملت المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية فى هذا المجال، ويهدف إلى مناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات.

كما تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية فى ولايتى نيويورك وكاليفورنيا مع مجموعة من الشركات الأمريكية والعالمية لمناقشة فرص توسيع التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الإلكترونيات تصنيع الإلكترونيات المنتج المحلي الإستيراد من الخارج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

طائرة مسيرة

جدار المسيّرات الأوروبي والقرض الضخم.. خطوة غير مسبوقة في دعم أوكرانيا

الحرب الأوكرانية

النفط الروسي تحت النار .. محطة ضخ في تشوفاشيا تتوقف عن العمل بعد هجوم أوكراني

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد