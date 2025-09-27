قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
برلمان

برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

فى ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من الاجتماعات فى ولاية كاليفورنيا مع مسؤولى شركات عالمية، تم خلالها بحث فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذا السياق؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع وى شياو مدير قطاع اعتماد الذكاء الاصطناعى فى الأسواق الناشئة بشركة Nvidia. حيث استعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية والمبادرات التى تقدمها الشركة لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، إلى جانب مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه التقنيات فى تسريع عمليات التحول الرقمى.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع سانجاى جاجيندرا الرئيس والمدير التنفيذى للعمليات بشركة AsteraLabs المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر المصرية.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت بستيفن أوزيجبو رئيس الشراكات الحكومية والنظم الإيكولوجية بشركة ARM وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات. تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، قام الوفد المصرى بزيارة شركة Flextronics، إحدى كبرى الشركات العالمية فى صناعة الإلكترونيات، حيث التقى كلًا من كاميرون كار الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات الشركة، والمهندس أحمد سامى طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، وتم خلال الزيارة استعراض تطور صناعة الإلكترونيات فى مصر، وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات. كما شملت الزيارة جولة داخل مصانع الشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أربعة أيام، شملت المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية فى هذا المجال، ويهدف إلى مناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات. كما تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية فى ولايتى نيويورك وكاليفورنيا مع مجموعة من الشركات الأمريكية والعالمية لمناقشة فرص توسيع التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

هلا السعيد

هلا السعيد تتألق بجمالها في أحدث ظهور.. شاهد

هاني شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا فى الأوبرا بمناسبة احتفالات أكتوبر

فيلم هي

إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

