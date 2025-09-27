صراع الصدارة يشتعل في البريميرليج.. مانشستر سيتي يسعى لتصحيح المسار أمام بيرنلي

تشهد مباريات اليوم، السبت، من الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات قوية ومثيرة، أبرزها سعي مانشستر سيتي إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستقبل بيرنلي على ملعب "الاتحاد"، بعد تعادله الأخير مع آرسنال في قمة الجولة الماضية.

ويدرك المدرب بيب جوارديولا أهمية استعادة الزخم قبل السفر لملاقاة موناكو منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد السيتي لخدمات الدولي المصري عمر مرموش، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر، في التوقف الدولي الأخير.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يواجه توتنهام فريق ولفرهامبتون متذيل الترتيب، في لقاء تبدو فيه الفرصة مواتية أمام "السبيرز" لتعزيز موقعهم بين فرق المقدمة، والاستفادة من أي تعثر للمنافسين في صراع القمة.

وفي باقي اللقاءات، يستضيف تشيلسي فريق برايتون في مباراة محفوفة بالمخاطر على ملعب "ستامفورد بريدج"، بينما يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف برنتفورد في "أولد ترافورد"، في محاولة للبقاء ضمن المربع الذهبي.

ويحل ليدز يونايتد ضيفًا على بورنموث في مواجهة متكافئة، فيما يلتقي نوتنجهام فورست مع سندرلاند في مباراة تحمل طابع التحدي بين فريقين يسعيان لتفادي الهبوط مبكرًا.