محمد فاروق: الفارق بين الأهلي وبيراميدز "كبير جدا".. وحرس الحدود لن يكرر تجربة الموسم الماضي

قال محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، إن ما يحدث في بيراميدز خلال السنوات الماضية هو مكسب كبير لاسم النادي ومجلس الإدارة واللاعبين، مؤكدًا أن فوز بيراميدز بالبطولات شرف كبير للمنظومة كاملة.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025 شيء مشرف جدًا لمنظومة بيراميدز، وخير تعويض عن ضياع بطولتي الدوري أمام الأهلي وكأس مصر أمام الزمالك، مشددًا على أن الفارق كبير جدًا بين الناديين.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: الأهلي نادي عريق، يمتلك تاريخًا كبيرًا واسما عريقًا، وقاعدة جماهيرية عريضة، ولديه "نظام عمل" يسير عليه منذ عشرات السنوات، الأمر أشبه بمنظومة عمل متكاملة الكل يعرف فيها دوره جيدًا وما هو مطلوب منه تحقيقه.

وواصل لاعب الأهلي السابق: وهذا لا يقلل من إدارة بيراميدز، الفارق يتخطى 100 سنة، لكن رغم ذلك إدارة بيراميدز إدارة محترفة، تعرف ماذا تريد؟ وكيف تصل إليه؟، والأهم أنها غير مستعجلة للتتويج بالبطولات، الأمور تسير بأفضل شكل، ومنافستهم للأهلي والزمالك على كل البطولات مجهود محترم يحسب للجميع داخل المنظومة، وأتمنى تكرار التجربة مع أندية آخرى.

وأردف محمد فاروق: تكرار حرس الحدود لتجربة الموسم الماضي؟، المنافسة الموسم الحالي ستكون صعبة جدًا، والأمور مختلفة كليًا عن الموسم الماضي، أتمنى التواجد ضمن السبعة الكبار لكن الأمور ستكون صعبة والمنافسة شرسة على الجميع، جميع الفرق دعمت صفوفها بقوة ولديها هدف محدد.

واختتم لاعب بيراميدز حديثه: كل اللاعبين مركزين في الوصول للهدف المطلوب من قبل إدارة النادي والمكانة التي تليق باسم نادي حرس الحدود وقدراته، البداية هذا الموسم جيدة جدًا لكن الأمور صعبة جدًا هذا الموسم وتحتاج لمجهودات مضاعفة، وسواء تحقق الهدف أم لا، هذا لا يقلل من اسم النادي الكبير بإدارته ولاعبيه.