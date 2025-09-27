قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمد فاروق: الفارق بين الأهلي وبيراميدز "كبير جدا".. وحرس الحدود لن يكرر تجربة الموسم الماضي

ياسمين تيسير

قال محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، إن ما يحدث في بيراميدز خلال السنوات الماضية هو مكسب كبير لاسم النادي ومجلس الإدارة واللاعبين، مؤكدًا أن فوز بيراميدز بالبطولات شرف كبير للمنظومة كاملة.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025 شيء مشرف جدًا لمنظومة بيراميدز، وخير تعويض عن ضياع بطولتي الدوري أمام الأهلي وكأس مصر أمام الزمالك، مشددًا على أن الفارق كبير جدًا بين الناديين.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: الأهلي نادي عريق، يمتلك تاريخًا كبيرًا واسما عريقًا، وقاعدة جماهيرية عريضة، ولديه "نظام عمل" يسير عليه منذ عشرات السنوات، الأمر أشبه بمنظومة عمل متكاملة الكل يعرف فيها دوره جيدًا وما هو مطلوب منه تحقيقه.

وواصل لاعب الأهلي السابق: وهذا لا يقلل من إدارة بيراميدز، الفارق يتخطى 100 سنة، لكن رغم ذلك إدارة بيراميدز إدارة محترفة، تعرف ماذا تريد؟ وكيف تصل إليه؟، والأهم أنها غير مستعجلة للتتويج بالبطولات، الأمور تسير بأفضل شكل، ومنافستهم للأهلي والزمالك على كل البطولات مجهود محترم يحسب للجميع داخل المنظومة، وأتمنى تكرار التجربة مع أندية آخرى.

وأردف محمد فاروق: تكرار حرس الحدود لتجربة الموسم الماضي؟، المنافسة الموسم الحالي ستكون صعبة جدًا، والأمور مختلفة كليًا عن الموسم الماضي، أتمنى التواجد ضمن السبعة الكبار لكن الأمور ستكون صعبة والمنافسة شرسة على الجميع، جميع الفرق دعمت صفوفها بقوة ولديها هدف محدد.

واختتم لاعب بيراميدز حديثه: كل اللاعبين مركزين في الوصول للهدف المطلوب من قبل إدارة النادي والمكانة التي تليق باسم نادي حرس الحدود وقدراته، البداية هذا الموسم جيدة جدًا لكن الأمور صعبة جدًا هذا الموسم وتحتاج لمجهودات مضاعفة، وسواء تحقق الهدف أم لا، هذا لا يقلل من اسم النادي الكبير بإدارته ولاعبيه.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

فحص عوادم السيارات

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

