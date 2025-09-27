سامح سالم : فخور بالجمعية العمومية الواعية للطائرة البارالمبية

أرسل الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، معربا عن فخره بأن يمتلك الاتحاد جمعية عمومية واعية، تساند الاتحاد في تنفيذ استراتيجيته التي تهدف للارتقاء بكل عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام ومصنفين ، وتهدف أيضا لنشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين لها.

وقال سامح سالم : " منذ البداية تعهد مجلس إدارة الاتحاد بالتشاور مع الجمعية العمومية في كل ما يخص اللعبة ، وهذا التشاور دائما ما يسفر عن افضل النتائج التي تصب في مصلحة اللعبة".

واختتم سامح سالم تصريحاته، مؤكدا أن الجميع الآن يتكاتف خلف منتخبنا الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية أكتوبر المقبل ، وكلنا ثقة في لاعبينا وقدرتهم على العودة باللقب وكأس البطولة.