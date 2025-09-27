نائبة: خطاب الرئيس بالأكاديمية العسكرية يرسخ لقدرة الدولة على حماية سيادتها ويعكس دعما تاريخيا لفلسطين

أشادت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التفقدية له في الأكاديمية العسكرية، مؤكدةً أنها عكست بوضوح موقف مصر الثابت والمنحاز دائمًا إلى حقوق الشعب الفلسطيني في غزة من جهة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وسيادة مصر من جهة أخرى.

وقالت سعد، في تصريحات صحفية اليوم، إن خطاب الرئيس السيسي جاء ليُسقط كل محاولات التشكيك أو المزايدة على الدور المصري، ويُثبت أن مصر ستظل الدرع العربي الحامي للقضية الفلسطينية في مواجهة أي خطط تستهدف تصفيتها أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الكلمة حملت رسائل طمأنة بالغة الأهمية بشأن قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بحكمة واقتدار، بما يجسّد ريادتها ومكانتها على المستويين العربي والدولي.

واختتمت النائبة داليا سعد تصريحها بالتأكيد على أن المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية في كل خطواتها لحماية الأمن القومي المصري والعربي، ودعم مسار السلام العادل وصولًا لتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة.