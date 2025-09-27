قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا | ميتا توسع ميزة “حسابات المراهقين” على فيسبوك وماسنجر .. هيوماين تطلق لابتوب بالذكاء الاصطناعي يفوق تفكير البشر 100مرة
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
برلمان

نائبة: خطاب الرئيس بالأكاديمية العسكرية يرسخ لقدرة الدولة على حماية سيادتها ويعكس دعما تاريخيا لفلسطين

النائبة داليا سعد
النائبة داليا سعد
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة التفقدية له في الأكاديمية العسكرية، مؤكدةً أنها عكست بوضوح موقف مصر الثابت والمنحاز دائمًا إلى حقوق الشعب الفلسطيني في غزة من جهة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وسيادة مصر من جهة أخرى.

وقالت سعد، في تصريحات صحفية اليوم، إن خطاب الرئيس السيسي جاء ليُسقط كل محاولات التشكيك أو المزايدة على الدور المصري، ويُثبت أن مصر ستظل الدرع العربي الحامي للقضية الفلسطينية في مواجهة أي خطط تستهدف تصفيتها أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الكلمة حملت رسائل طمأنة بالغة الأهمية بشأن قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بحكمة واقتدار، بما يجسّد ريادتها ومكانتها على المستويين العربي والدولي.

واختتمت النائبة داليا سعد تصريحها بالتأكيد على أن المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية في كل خطواتها لحماية الأمن القومي المصري والعربي، ودعم مسار السلام العادل وصولًا لتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة.

الرئيس السيسي السيسي البرلمان اخبار البرلمان النواب

