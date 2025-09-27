أموريم: علينا الفوز في مباريات متتالية لإعادة التوازن

أكد مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، قبل مواجهة برينتفورد، على أهمية الاستمرارية في الانتصارات، مشددًا على ضرورة تحسين التوازن الدفاعي للفريق.

وقال أموريم ـ في تصريحاته لشبكة "تي إن تي سبورتس" قبل بدء المباراة اليوم السبت - "من الجيد أن نرى الثلاثي الهجومي في المقدمة، لكن علينا أن نكون حذرين في طريقة دفاعنا. أنهينا المباراة أمام فولهام وواجهنا بعض الصعوبات في كيفية تحقيق التوازن داخل الملعب".

وأضاف: "من أجل ذلك، ربما كوبـي ماينو يمكنه اللعب في هذا المركز مستقبلًا ليمنحنا حلولًا مختلفة. وإذا نظرتم إلى فريق برينتفورد، فهم أقوياء في التحولات، وأعتقد أن مانو أوجارتي قادر على تحقيق التوازن بشكل أفضل في الوقت الحالي".

وتابع: "تشيلسي أصبح من الماضي، نحن بحاجة إلى الفوز، وعلينا أن نعرف كيف سنحقق عدة انتصارات متتالية. الأهم الآن داخل النادي هو التفكير في المباراة المقبلة، فهي الأهم. علينا الفوز في مباريات متتالية، فهذا أمر طبيعي في كل نادٍ كبير، ليساعد الفريق على التحسن واللعب بحرية أكبر في كل مواجهة".

