قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥،  محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة العمل المشترك مع تونس للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، انطلاقا مما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصير مشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم العمل العربي والأفريقي المشترك.

أشاد وزير الخارجية بمخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة، التي عُقدت في القاهرة شهر سبتمبر ٢٠٢٥ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء المصري ودولة رئيسة الحكومة التونسية، والتي تعد ركيزة أساسية لدفع التعاون الثنائي.

كما نوّه الوزير عبد العاطي بأهمية آليات التشاور والتنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار انعقاد اللجنتين الأمنية والعسكرية المشتركتين لما لهما من دور محوري في تبادل الخبرات ومكافحة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر.

وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على غزة، فضلاً عن أهمية التشاور المستمر بشأن تطورات الوضع في ليبيا باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر وتونس، مؤكداً في هذا السياق أهمية الحفاظ على دورية اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بين مصر وتونس والجزائر، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة محمد علي النفطي نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

المصري

تعرف على تشكيل المصري وبتروجت بالدوري

كرة القدم

خالد طلعت: اليوم مليء بالمفاجآت في كرة القدم العالمية والمحلية

أتلتيكو

أتلتيكو يقسو بخماسية على الريال في ديربي مدريد بالليجا

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد