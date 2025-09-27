تعليم دمياط يطلق"خطة الانضباط الشامل" بمدارس المحافظة

عقد ياســـر عمـــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم اجتماعًا هامًا وموسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى الانضباط الإداري والمالي وتعزيز جودة العملية التعليمية بالمدارس.

​حضر الاجتماع كل من الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام، وأحمد عبد الرازق، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرو المراحل التعليمية بديوان المديرية.

​وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمجموعة من التوجيهات الحازمة التي تهدف إلى ضبط سير العمل داخل المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها

​التواجد اليومي للأخصائي الاجتماعي والأمن عند بوابة المدرسة وغلق الأبواب خلال تحية العلم لضمان أقصى درجات الانضباط.

​تسجيل الغياب بدقة وعلى الطبيعة، مع التشديد على أن ارتفاع نسب الغياب يقع تحت مسؤولية إدارة المدرسة المباشرة.

​منع منح الإجازات وتحديد أوقات زيارة أولياء الأمور ويتم إعلانها بوضوح على باب المدرسة.

​التأكيد على الانتهاء الكامل من تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون اشتراط سداد المصروفات المدرسية، لضمان حصول كل طالب على حقه التعليمي.

​التنبيه بضرورة منع تواجد طلاب الصفوف الأولية (الصغار) في الأدوار العليا بمباني المدارس حفاظًا على سلامتهم.

​الالتزام بأداء التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة.



​الانتهاء الفوري من دهان الفصول وأروقة المدارس وتشجير الأفنية.

​التوجيه بعمل رسومات تجميلية على أسوار المدارس، مؤكدًا على ضرورة أن تظهر المدارس بـالمظهر اللائق أمام المجتمع، وتفعيل دور صفحات العلاقات العامة في إبراز هذا الجهد.

​تفعيل المجموعات المدرسية والإعلان عنها، مع الحرص على أن تكون الأسعار متوافقة مع إمكانيات ولي الأمر.

​كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الإشراف اليومي الفعال وحصر أي عجز في المعلمين، مع التأكيد على توزيع المعلمين الجدد بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري لسد أي نقص في التخصصات.

​وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد حرص المديرية على بدء عام دراسي منضبط وشامل، يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.