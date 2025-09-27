شاهد.. رصف طريق السنانية المؤدي لراس البر

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف طريق السنانية، وذلك خلال جولته التي أجراها اليوم، وجاءت بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وتابع الدكتورالشهابي، أن أعمال رصف الحارة الأولى من الطريق بالطبقة النهائية وذلك ضمن مشروع التطوير الذى تشهده المنطقة وكورنيش النيل، وبحث عدد من المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وآليات تلافيها، و أكد على تمهيد مدخل الكوبرى ، لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما وجه بالدفع بالمعدات اللازمة لكنس ورفع المخلفات بجانبى الطريق ، موجهًا أيضًا بسرعة تنفيذ تلك الأعمال و الرصف ، نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوي.