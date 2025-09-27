ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11590 طن تشمل : 1431 طن ملح معبأ و 2140 طن أسمنت معبأ و 725 طن يوريا و 2690 طن حديد و 622 طن لفات سلك و 3982 طن بضائع متنوعة .



كما اوضح البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 82366 طن تشمل : 1190 طن زيت طعام و 3862 طن حديد و 3730 طن ابلاكاش و 32545 طن ذرة و 26970 طن سكر و 14069 طن قمح .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 143 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 169 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 552 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60207 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29525 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2890 حركة .