أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية
فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11590 طن تشمل :  1431 طن ملح معبأ و 2140 طن أسمنت معبأ و 725 طن يوريا و 2690 طن حديد و 622 طن لفات سلك و 3982 طن بضائع متنوعة .
 

كما اوضح البيان ان  حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 82366 طن تشمل : 1190 طن زيت طعام و 3862 طن حديد و 3730 طن ابلاكاش و 32545 طن ذرة و 26970 طن سكر و 14069 طن قمح .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 143 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 169 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 552 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60207 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29525 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و شبرا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2890 حركة .

