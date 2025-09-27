قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عراقجي: العقوبات تؤثر على إيران لكننا لن نقبل بمطالب مذلة ولن نرضخ للابتزاز الأوروبي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن محاولات تفعيل العقوبات الدولية ضد بلاده "لن تمر بسهولة"، محذرا من أن هذه الخطوات ستخلق "تحديا قانونيا خطيرا" داخل مجلس الأمن الدولي.

وقال عراقجي في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بحثنا مع الترويكا الأوروبية، وعبر وسطاء مع الولايات المتحدة، عن حلول تمنع تفجر أزمة غير ضرورية، لكن جميع مقترحاتنا رفضت رغم ما بدا من اقتناع الأوروبيين ببعضها".

وكشف عراقجي أن الأوروبيين اقترحوا على طهران تحويل جميع موادها النووية مقابل تمديد مهلة آلية الزناد لستة أشهر، لكنه وصف هذا الطرح بأنه "غير منطقي ومهين". وأضاف: "صمدنا في وجه جميع المطالب الأوروبية المذلة، ولن نقبل بمثل هذه الشروط التي تمس بسيادتنا".

وحول تداعيات العقوبات، أقر الوزير الإيراني بأن "تفعيل العقوبات ضدنا له أضرار، لكن الضرر الأكبر ليس في الجانب الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن طهران "استعدت لأسوأ السيناريوهات"، وأنها "لن ترضخ تحت الضغط".

وأكد عراقجي أن محاولات إعادة تفعيل آلية العقوبات الأممية المعروفة بـ"آلية الزناد" تفتقر إلى الإجماع داخل مجلس الأمن، موضحًا أن بعض الدول الأعضاء ترى أن "الظروف القانونية والسياسية الحالية لا تبرر اللجوء إلى هذه الخطوة".

وختم الوزير الإيراني بالقول: "على المجتمع الدولي أن يتعامل بعقلانية مع الملف النووي الإيراني، لا من خلال الضغوط والإملاءات، بل عبر الحوار واحترام الحقوق السيادية للدول".

وزير الخارجية الإيراني إيران عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي الترويكا الأوروبية الملف النووي الإيراني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

