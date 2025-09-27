قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل تطبيقها.. ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران؟

إيران
إيران
فرناس حفظي

تستعد إيران لمواجهة جولة جديدة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل، وذلك في أعقاب خطوة أوروبية لاستعادة العقوبات الأممية وفق آلية "سناب باك" التي أطلقتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا قبل شهر، وتنتهي في 27 سبتمبر.


وكانت العقوبات قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي هدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي، غير أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تتهم إيران بانتهاك التزاماتها.


ما العقوبات التي ستعود؟


تشمل التدابير الأممية حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى إيران، وتشديد القيود على الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتجميد أصول، وقيود على سفر أفراد وكيانات إيرانية.


ولا تقتصر العقوبات على المجالين النووي والصاروخي فحسب، بل تمتد لتشمل قطاع النفط ،  الشريان الأهم لاقتصاد إيران ، إلى جانب النقل والشحن والقطاعين المالي والمصرفي.


ما التأثير المحتمل على إيران؟


تضاف هذه الإجراءات إلى العقوبات الأمريكية المشددة التي أعاد الرئيس  دونالد ترامب فرضها  خلال ولايته الأولى، عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، والتي كبّلت الاقتصاد الإيراني وقلصت صادراته النفطية.


وبينما يقلل المسؤولون الإيرانيون من أهمية عودة العقوبات الأممية، يرى خبراء أنها ستضاعف الضغوط الداخلية والخارجية.


وقال جريجوري برو، كبير محللي شؤون إيران والنفط في "مجموعة أوراسيا"، إن الإيرانيين بدأوا بالفعل يشعرون بالانعكاسات، مع تراجع الريال أمام الدولار وتنامي حالة التشاؤم في أوساط الأعمال. 

وأشار إلى أن العقوبات ستضعف قدرة إيران التفاوضية حتى مع شريكها الأهم، الصين، التي تستحوذ على أكثر من 90% من النفط الإيراني بأسعار مخفضة. وأضاف: "مع عودة العقوبات، ستتمكن المصافي الصينية من المطالبة بخصومات أكبر، وهو ما سيؤثر مباشرة على العائدات النفطية لطهران".


كيف سيكون الرد الإيراني؟


لوّح نواب في البرلمان الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال أعيد فرض العقوبات الأممية، لكن محللين يستبعدون أن تقدم طهران على هذه الخطوة التي قد تُفسَّر كمؤشر على نوايا تسليحية وذريعة لتصعيد عسكري إسرائيلي جديد.


الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه كشخصية معتدلة رغم محدودية صلاحياته، أكد أن بلاده لا تخطط للانسحاب من المعاهدة.


وتأتي هذه التطورات بعد الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي ضد مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن نحو ألف قتيل، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل تسببت بمقتل العشرات.


كما لمحت إيران إلى تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عودة العقوبات، في حين قد تلجأ أيضاً إلى اختبار صواريخ باليستية جديدة يتجاوز مداها السقف الذي التزمت به منذ 2017 وهو 2000 كيلومتر، لتجنب استعداء أوروبا.


ورغم التصعيد، يرى الخبراء أن إيران لن تغلق باب الدبلوماسية بالكامل، إذ تظل أي صيغة تؤدي إلى تخفيف العقوبات أولوية قصوى لها، رغم أن احتمالات التقدم محدودة.


فقد أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي في 23 سبتمبر، رفضه القاطع التفاوض مع واشنطن، مؤكداً أن بلاده لن تتحاور مع القوى الأوروبية أيضاً، وهو ما يترك الجمود مسيطراً على ملف البرنامج النووي.

إيران العقوبات الدولية ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران البرنامج النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم العقوبات الأممية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

إيران

قبل تطبيقها.. ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران؟

أرشيفية

السويد تزود الدنمارك بمضادات للمسيرات

قرقاش

قرقاش: ملف ضم الضفة أسقط من جدول الأعمال بعد لقاء وزير الخارجية الإماراتي بنتنياهو

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد