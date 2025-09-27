قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بالحوار وعلى واشنطن إثبات نواياها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران لا تزال ملتزمة بالحوار والتعاون في الملف النووي، مشيرًا إلى أن بلاده تتصرف بشفافية في إطار الاتفاقات الدولية، لكن الصمت الدولي تجاه الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية يثير القلق.

وقال المسئول الإيراني، في تصريحات رسمية اليوم، السبت: "كان ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدين الهجمات العدوانية التي استهدفت منشآتنا النووية، بدلًا من التزام الصمت أو التعامل بازدواجية في المعايير".

دعوة للولايات المتحدة لإثبات الجدية في التفاوض

وفي لهجة دبلوماسية مشروطة، دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الولايات المتحدة إلى إثبات استعدادها الحقيقي للحوار والتفاوض، مؤكدًا أن طهران لن تنخرط في محادثات شكلية أو غير متكافئة.

وأضاف: "إذا كانت واشنطن جادة في التفاوض، فعليها أولًا التراجع عن سياسات الضغط الأقصى، وإظهار احترام فعلي للاتفاقات الدولية السابقة".

إيران تلمح إلى استمرار التعاون.. ولكن بشروط

وأشار المسئول الإيراني إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على مسارات الدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته ترفض الضغوط السياسية والتلاعب الإعلامي الذي تمارسه بعض الأطراف الغربية.

واختتم بالقول: "نحن ملتزمون بالحوار البناء، لكننا ننتظر من الآخرين الالتزام بالقانون الدولي، والتوقف عن تهديد أمننا النووي السلمي".

الملف النووي الصمت الدولي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

