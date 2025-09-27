الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة طلبت من إيران تسليم جميع المواد النووية المخصبة، في خطوة وصفها بأنها غير مقبولة من الجانب الإيراني، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

إيران تفضل تفعيل "آلية الزناد" على الرضوخ للمطالب

وأوضح بزشكيان أن بلاده لم تتوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي بشأن تفعيل آلية الزناد، قائلاً: "نفضل تفعيل آلية الزناد على قبول طلبات الولايات المتحدة غير المعقولة".

وأضاف أن إيران لن ترضخ للضغوط السياسية التي تهدف إلى تجريدها من قدراتها النووية السلمية.

استعدادات إيرانية لمواجهة أي تصعيد

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة تفعيل "آلية الزناد" إذا تم اللجوء إليها، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية ستحل جميع مشكلاتها بالاعتماد على قدراتها الذاتية.