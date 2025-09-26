قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟
الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي وثيقة تاريخية ورسالة قوة للداخل والخارج
رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية.. ونور الشريف قالي: هتبقي نجمة
أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة
باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للشباب
نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي
ترامب يوجه برفع السرية عن جميع السجلات الحكومية عن أميليا إيرهارت
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يحتاج مدرب أجنبي صاحب خبرة كبيرة
استدعاء غير مسبوق لـ800 قائد عسكري أمريكي.. هل تقف الولايات المتحدة على أعتاب حرب جديدة؟
مظاهرات حاشدة في نيويورك خلال خطاب نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية مشيدا بالدور الوطني للجالية المصرية بالولايات المتحدة: جسر مهم للتواصل بين الشعبين

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
أ ش أ

 أشاد زير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالدور الوطني للجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكداً أنهم يمثلون جسراً مهماً للتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ مع عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع أبناء الوطن بالخارج على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب الوزير عبد العاطي بأبناء الجالية المصرية، معرباً عن التقدير لدورهم الفاعل في دعم الروابط الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وإسهامهم في تعزيز صورة مصر في المجتمع الأمريكي. 
كما أشاد الوزير بالمشاركة الإيجابية لرجال الأعمال من أبناء الجالية في المنتدى الاقتصادي "المصري–الأمريكي" الذي انعقد في القاهرة خلال مايو الماضي بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية، باعتباره نموذجاً للتفاعل البناء بين الدولة والجاليات المصرية في الخارج بما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية مواطنيها بالخارج وتوفير الخدمات القنصلية على نحو سريع وميسّر، مشيراً إلى عملية التطوير الجارية في الخدمات المقدمة من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتذليل أية عقبات قد تواجههم.
كما أكد الوزير اهتمام الدولة بالتواصل المستمر مع مختلف فئات المصريين بالخارج، لافتاً إلى النجاح الذي حققته النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج الذي انعقد بالقاهرة يومي 3–4 أغسطس 2025، باعتباره منصة للحوار المباشر مع الجاليات المصرية ومناقشة رؤاهم وتطلعاتهم، وما أثمر عنه من توصيات عملية تعكس الشراكة الوثيقة بين الدولة وأبنائها بالخارج. 
وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل في الولايات المتحدة، منبها إلى أن عدم الالتزام قد يترتب عليه تبعات قانونية تشمل الغرامات أو إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الحظر، مؤكداً أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لحماية المواطنين بالخارج وصون أوضاعهم القانونية.

الخارجية الولايات المتحدة الدكتور بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يؤكد ريادة مصر في تنظيم الأحداث العالمية

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يعكس ريادة مصر في تنظيم البطولات

برشلونة

غياب رافينيا والحارس جارسيا يفاقم مشاكل برشلونة قبل مواجهات نارية

الأهلي لكرة اليد

موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام فيزبريم بعد اكتساح سيدني في مونديال اليد

بالصور

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..لا تجب على كل الأسئلة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اصغِ إلى قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 سبتمبر 2025..اختر السلام بدلًا من السيطرة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد