يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا 1ـ1 في الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب أليانز ستاديوم في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أتالانتا في الدقيقة 45 عن طريق كمال الدين سليمانا، وعدل خوان كابال النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 78، ولعب أتالانتا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد مارتن دي رون.

التعادل هو الثاني هذا الموسم ليوفنتوس وكان حقق الانتصار في ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما حقق أتالانتا التعادل الثالث في الكالتشيو وفاز في مباراتين، ليصبح رصيده 9 نقاط في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن كريمونيزي صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

