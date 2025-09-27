قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد صيني رفيع المستوى يزور مركز بحوث الأرز بسخا في كفر الشيخ.. تفاصيل

زار وفد صيني رفيع المستوى برئاسة رئيس أكاديمية "هونان" للعلوم الزراعية بجمهورية الصين، مركز بحوث الأرز بسخا في كفر الشيخ، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المركز والأكاديمية، وفي إطار البدء في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز سبل التعاون البحثي المشترك، مع دولة الصين، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وقد كان في استقبال الوفد الصيني، الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد أبواليزيد شتا مدير محطة سخا للبحوث الزراعية والدكتور بسيوني زايد زايد رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور حمدي الموافي رئيس مشروع الأرز الهجين.
وتفقد الوفد الصيني البرامج البحثية، حيث تعرف على الأصناف التي طورها البرنامج والهجن المبشرة، حيث أبدى إعجابه بالأصناف والهجن وما حققته مصر من تطور في مجال زراعة الأرز.
من جهته، أكد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الأرز الهجين المتحمل للملوحة والقلوية.. لافتا إلى استعداد المعهد للمضي قدما في التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.
 

