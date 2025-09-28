في الذكرى الـ55 لرحيل الزعيم عبد الناصر.. نجله يروي تفاصيل الساعات الأخيرة

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم، عن كواليس الأيام والساعات الأخيرة في حياة والده في الذكرى الخامسة والخمسين لرحيل الزعيم، التي توافق غدًا 28 سبتمبر، مؤكدًا أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ ودون أي مؤشرات مسبقة.

وقال "عبد الحكيم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء السبت، "كنت وقتها في الثانوية العامة، ويوم الوفاة لم يكن في الحسبان على الإطلاق. قبلها بأيام كان والدي قد حضر مؤتمر القمة العربي في فندق هيلتون، الذي انعقد على خلفية أحداث سبتمبر الأسود والمذابح الفلسطينية.

وأضاف “خلال القمة استقبل الملك فيصل ورافق أمير الكويت، وبعدها عاد إلى المنزل وكان يتحدث معي عن الثانوية العامة وأهمية الحصول على مجموع جيد، ولم تكن هناك أي ملامح أو مؤشرات تدل على تدهور حالته الصحية.”

وأضاف أن الرئيس عبد الناصر أجرى قبل الوفاة رسم قلب، وكانت حالته طبيعية، وفي يوم الوفاة عاد إلى غرفته وهو يعاني من تعب شديد، قبل أن يتدخل الأطباء لمحاولة إنقاذه، لكن بعد نحو ساعتين فارق الحياة.

وأكد عبد الحكيم أن الحشود المليونية التي خرجت لتشييع جنازة عبد الناصر، ومصر وقتها كانت ما بين 30 إلى 32 مليون مواطن، كانت "أكبر رد عملي على من ادعوا أن ناصر انتهى سياسيًا بعد هزيمة 1967".

واستعاد لحظة الجنازة قائلاً: “كنا نسير خلف النعش، وما إن وصلنا إلى كوبري قصر النيل حتى اندفعت الجماهير نحونا، ولم ينقذني في تلك اللحظة سوى حسين الشاذلي.”