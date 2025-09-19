قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط قائد سيارة طَمَسَ لوحاتها المعدنية في البحيرة
لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة
المدير الرياضي للزمالك يدشن صفحته الرسمية الوحيدة عبر فيس بوك
إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري: جمال عبد الناصر فهم إن ضياع الهوية أخطر من الأرض

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فهم أن ضياع الهوية أخطر من ضياع الأرض، ورحل يوم وقف نزيف الدم في عمان.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي حاسم، مما يجعلنا إلى العودة إلى الهوية التي كانت البوصلة التي وحدت الشعوب من المحيط إلى الخليج.

نكسة 1967

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن اليوم بعد أكثر من نصف قرن تبدو كلمات بن جوريون إلى واقع، فمن نكسة 1967 إلى الجراح العميقة.

المسلم والمسيحي

ولفت إلى أن المسلم والمسيحي والسني والكردي الجميع انصهر في هوية واحدة، فلسطين البوصلة الواحدة التي تجمع الجميع.

 مصر ليست ساحة مستباحة

كما أكد الإعلامي مصطفى بكري على أن مصر ليست ساحة مستباحة، ولو فكرت إسرائيل، باختراق حدود البلد هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب".

مصطفى بكري جمال عبد الناصر عمان نكسة 1967 الإعلامي مصطفى بكري

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سرقة اسورة ملكية

بيعت بـ180 ألف.. قصة سرقة أسورة ملكية من المتحف المصري

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية الوفاق الوطني

وكيل المخابرات السابق: من يريد المصالحة الفلسطينية اليوم، عليه العودة إلى اتفاقية 2011

اللواء محمد إبراهيم الدويري

الدويري: عملنا ليل نهار مع الفصائل حتى وصلنا لاتفاق المصالحة في 2011.. وهذه هي عظمة مصر

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي حاسم

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

