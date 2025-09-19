مصطفى بكري: جمال عبد الناصر فهم إن ضياع الهوية أخطر من الأرض

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فهم أن ضياع الهوية أخطر من ضياع الأرض، ورحل يوم وقف نزيف الدم في عمان.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي حاسم، مما يجعلنا إلى العودة إلى الهوية التي كانت البوصلة التي وحدت الشعوب من المحيط إلى الخليج.

نكسة 1967

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن اليوم بعد أكثر من نصف قرن تبدو كلمات بن جوريون إلى واقع، فمن نكسة 1967 إلى الجراح العميقة.

المسلم والمسيحي

ولفت إلى أن المسلم والمسيحي والسني والكردي الجميع انصهر في هوية واحدة، فلسطين البوصلة الواحدة التي تجمع الجميع.

مصر ليست ساحة مستباحة

كما أكد الإعلامي مصطفى بكري على أن مصر ليست ساحة مستباحة، ولو فكرت إسرائيل، باختراق حدود البلد هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب".