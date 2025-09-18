مصطفى بكري: صدى البلد منذ تأسيسها تقف في خندق الدفاع عن الوطن ورموز الوطن الوطنيين الشرفاء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منذ أن تأسست “صدى البلد” تقف في خندق الدفاع عن الوطن ورموز الوطن الوطنيين الشرفاء الذين تحملوا المسئولية في فترة صعبة خاصة في فترة 2011 وما بعدها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صدى البلد تخوض حروبا ورجالها يكونوا مادة خصبة للهجوم، معلقا “أنا أقول رأيي بحرية كامل، وأرى أن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة صدى البلد يعطي الحرية الكاملة ويعتبر أن الدفاع عن ثوابت الوطن من أساس رسالة هذه القناة”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن رسالة قناة صدى البلد التعبير عن الشعب ومصالحه لكن دون التشكيك في كل شيء".

وأشار مصطفى بكري إلى أن المعارضة لا تعنى هدم الدولة أو تجاوز القيم الدينية، مؤكدا أنه لا بد من الاتجاه نحو الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.