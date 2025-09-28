قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار جنوب سيناء| ارتفاع الحجوزات في اليوم العالمي للسياحة.. وأسواق جديدة لموسم السياحة الشتوي بشرم الشيخ

اطفال فى الغواصة
اطفال فى الغواصة
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها توقعات خبراء السياحة بشرم الشيخ أن يشهد الموسم الشتوي بشرم الشيخ 

 وارتفاع درجة الاشغال السياحي بفنادق ومنتجعات  جنوب سيناء وخاصة بعد فتح اسواق جديدة بشرم الشيخ ليتوانيا وعودة 

.

كما من ناحية أخرى شهدت مدينة طور سيناء تنظيم دورة إنقاذ للشباب في وذلك لتوفير الرعاية لرواد الشواطئ

وإليكم تفاصيل الأخبار 

يتوقع خبراء سياحيين حجوزات سياحية مرتفعة للموسم الشتوي من كل دول أوربا لمنتجات وفنادق مدينة شرم الشيخ التي تتمتع بطقس دافئ طوال اشهر الصيف. 

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة وصلت الاشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ لأكثر من 70٪ اشتغالات بالرغم من انتهاء موسم الصيف 

وقال خبراء في السياحة في لموقع " صدي البلد" الإخباري أن هناك اشواق جديدة دخلت في السوق السياحي لمدينة شرم الشيخ مثل ليتوانيا والسوق التركي الذي عاد من جديد مع استمرت سياح ايطاليا والروس والانجليزي والسوق الروسي العملاق. 

وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إن حجم الاشغالات متوسط مشيرا الي أن الاشغال السياحي يصل لأكثر من 65 ٪ بالرغم من انتهاء موسم الصيف وعودة الدراسة في المدارس والجامعات واوضح محيي إن هناك أسواق جديدة دخلت لمدينة شرم الشيخ مثل ليتوانيا علاوة علي عودة السوق التركي و السويسري والروسي. 

وأضاف أياد عطية المرشد للسوق الروسي أن شرم الشيخ تشهد انتعاشًا كبيرًا للسياحة من مختلف الجنسيات وخاصة مع بداية حجوزات الموسم الشتوي الذي تتميز به مدينة شرم الشيخ حيث يفضل السائح الأوربي قضاء عطلته بشرم الشيخ. 

وتتميز مدينة شرم الشيخ بتنوع المنتج السياحي من سياحة شاطئية وسياحة ثقافية وسياحة علاجية و بيئية حيث تشتهر شرم الشيخ بمحمية رأس محمد ثاني افضل محمية بحرية علي مستوي العالم و الذي تحوي مجموعة نادرة من الشعاب المرجانية والاسماك الملونة علاوة على محمية نبق وكذلك مناطق السفاري الفريدة في الجبال والوديان.

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء دورة "إنقاذ" متخصصة في السباحة لرواد مراكز الشباب بمدينة طور سيناء. شارك في الدورة العديد من شباب جنوب سيناء لتعلم مهارات الإنقاذ الضرورية على حمامات السباحة والشواطئ. 

وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الغوص والانقاذ 

​جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء. أشرف على التنظيم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

​استمرت الدورة خمسة أيام، ونفذها دكتور طه حفني وعمرو طه (منسق الجوالة)، والمدربان محمد أنور ومحمد عطا. بدأت باختبارات لمهارات السباحة والغطس في العمق، وتضمنت محاضرات نظرية عن مهارات السلامة المائية والإنقاذ والإسعافات الأولية. كما شملت تقييمًا وتدريبًا عمليًا مكثفًا على محاكاة سيناريوهات الإنقاذ في المسابح والشواطئ.

​من جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن دورات الإنقاذ تُنظَّم بشكل دوري؛ خاصة أن المحافظة سياحية وشاطئية. وأشار إلى أن هذه الدورات تؤهل المتقدمين للعمل في حمامات السباحة والشواطئ، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين مشيرا الي أن هذه الدورات تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الغوص والإنقاذ

